Zmiany nad Zalewem Zemborzyckim. Ścieżki dla spacerowiczów, miejsca na ogniska, oświetlenie. Wiemy ile to może kosztować

Na remont alejek na pewno starczy pieniędzy, natomiast budowa małej infrastruktury rekreacyjnej np. miejsc na ogniska – jest pod znakiem zapytania. MOSiR „Bystrzyca” dowiedział się ile mogą go kosztować inwestycje nad Zalewem Zemborzyckim. Chodzi o dwa projekty, które mieszkańcy wywalczyli w ramach budżetu obywatelskiego.

Większy z projektów dotyczy remontu i budowy ścieżek wokół zalewu.

- Od pętli na Żeglarskiej do ul. Bryńskiego i dalej w kierunku toru nart wodnych (ok. 450 m) oraz najbardziej uczęszczane i zniszczone odcinki alejek na Marinie (ok. 950 m) – opisywał Krzysztof Kowalik, autor projektu.