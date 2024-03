Życie dawnego Skierbieszowa w obszernym albumie. Można go za darmo dostać w miejscowym UG. Zobacz zdjęcia

Srebrzysta łza

"Być może miały być tylko starymi fotografiami jakich na świecie miliony. Okazało się jednak, że mają w sobie moc poruszyć niejedno serce. To dlatego w czasie sobotniego spotkania Sławomir Kugiel opowiadał o nich drżącym ze wzruszenia głosem; to dlatego Jolanta Skowron, przeglądając album, była prawdziwie przejęta; to dlatego w kącikach oczu Wiesława Sędłaka zamigotała srebrzysta łza..." - napisał Tomasz Tomczewski w recenzji albumu pt. "Zwykłe historie. Fotograficzny portret gminy Skierbieszów". "Wielu z nas dałoby dużo, aby zobaczyć w podobnej książce swoje zdjęcia na huśtawce z placu zabaw, fotografie kolegów z czasów szkolnych i łąkę, którą porosła dzisiaj betonem. Skierbieszów swoją kolejną pamiątkę właśnie otrzymał”.

Książka wygląda efektownie. Została wydana na kredowym papierze, ma twardą okładkę i ponad 350 stron.