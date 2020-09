1000 złotych za brak maseczki? Kto może jeździć autobusami miejskimi bez konieczności zakrywania ust i nosa?

- 6 września, około 15.30 miałem tę wielką nieprzyjemność podróżować na trasie: ul. Fabryczna - Dworzec PKS, linią nr 17 – żali się pan Tomasz. W liście do redakcji opisuje, że został potraktowany przez kierowcę „z pogardą, z nienawiścią, z arogancją i z całkowitym brakiem kultury osobistej”. Poszło o maseczkę zakrywającą usta i nos, a w zasadzie jej brak. Maseczki nie miał zarówno pan Tomasz jak i kierowca prowadzący autobus.

- Wsiadłem do autobusu przednimi drzwiami (dla niepełnosprawnych), a ten przykry, wredny i niekulturalny kierowca do mnie z miejsca powiedział: „załóż maseczkę i przejdź do tyłu" – opisuje pan Tomasz.