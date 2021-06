280 hektarów miejskich terenów zielonych i rekreacyjnych obejmie wiosenna edycja akcji odkomarzania. Znamy już pełną listę miejsc

- Choć mówimy o odkomarzaniu to zastosowany preparat zwalcza również meszki, pajęczaki oraz kleszcze, na które uskarżają się bardzo mieszkańcy – mówi Józef Wrona, kierownik referatu ds. ochrony i konserwacji drzew w Biurze Miejskiego Architekta Zieleni.

Cztery dni potrwa odkomarzanie Lublina. Wiosenna edycja akcji rusza we wtorek (15 czerwca). Obejmie 280 hektarów miejskich terenów zielonych i rekreacyjnych.

Na liście miejsc do odkomarzania znalazło się 47 pozycji. We wtorek (15 czerwca) opryskiwane będą: park Bronowice, błonia przy zamku, Ogród Saski, lasek przy ul. Zbożowej oraz skwery przy ul. Gospodarczej, Betonowej, Długiej, Farbiarskiej, Podzamcze, Głębokiej i Pana Tadeusza.

- Preparat jest bezpieczny zarówno dla ludzi jak i zwierząt domowych: to środek, którym są nasączane opaski przeciwko pchłom dla kotów i psów – uzupełnia Wrona.

Jak jest skuteczność oprysków? – To zależy od warunków w jakich zostało przeprowadzone zamgławianie. Ważne są trzy kryteria: temperatura nie może być wyższa niż 19 stopni Celsjusza; nie może być obfitych opadów, które zmyją preparat z części zielonych roślin, a trawy i rośliny, na których osiądzie substancja aktywna nie mogą być od razu skoszone. Jeśli wszystkie te czynniki zostaną zachowane to możemy wyeliminować ok. 80 procent populacji komarów – ocenia Wrona.