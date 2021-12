Ambony myśliwskie przy granicy z RPN. Obawiają się ich nie tylko zwierzęta

– Stawianie ambon tuż przy granicy z RPN jest nieporozumieniem – mówi jeden z mieszkańców Szczebrzeszyna. – Bo jaka to ochrona przyrody? Gdy tylko zwierzaki przejdą przez granicę RPN, myśliwi mogą do nich strzelać. I to robią. Absurd.

– Gdy widzę myśliwską ambonę, po prostu się boję – dodaje pani Monika, miłośniczka Roztocza. – Nie wiem czy ktoś nie celuje z niej w moim kierunku.