Argentyńskie tango. Felieton redaktora naczelnego

W tym samym czasie w położonym ponad pięćset kilometrów dalej Charkowie trwa ostrzał. Ludzie kryją się w schronach i na stacjach metra. Miejscowy biskup wraz z księdzem dyrektorem Caritas wyrusza z przygotowanymi wcześniej paczkami by wspomóc ukrywających się cywili. Gdy wchodzą na stację metra i rozdają żywność, ktoś pyta kim są. Milczą. Nie mogą się przyznać, że są katolickimi księżmi. Watykan zakazał udzielania pomocy Ukrainie. Oficjalnie Stolica Apostolska wspiera przecież Putina.

Za Spiżową Bramą, w salonie z kominkiem, w głębokim fotelu siedzi starszy człowiek ubrany na biało. W kominku po szczapach wesoło skaczą ogniki. Znad kominka z obrazu spogląda na pomieszczenie brodata postać. To bóg, do którego codziennie modli się człowiek w bieli. Mężczyzna na obrazie w dłoni trzyma książkę. Nie, to nie Biblia. To Kapitał.