„Cud lubelski” - lipiec 1949 r. Felieton Instytutu Pamięci Narodowej

3 lipca i następne dni

3 lipca wierni modlący się w lubelskiej katedrze dostrzegli plamę na obrazie Matki Boskiej, którą uznali za „krwawą łzę” na twarzy Madonny. Informacja ta błyskawicznie rozeszła się po mieście, dając początek trwającym blisko miesiąc wydarzeniom z udziałem tysięcy pątników przybywających z całej Polski. Jednego dnia pod katedrą mogło zebrać się do 25 tys. pielgrzymów. Wśród nich znajdowali się także członkowie PZPR. W większości przypadków przyjechali oni do Lublina wiedzeni chęcią uczestnictwa w wydarzeniu religijnym (pogłębienia wiary). Wielu spowiadało się i przyjmowało komunię. Wśród nich znalazły się także osoby kierujące się zwykłą ciekawością. W niektórych przypadkach obie te przesłanki łączyły się ze sobą.

Stanowisko władz kościelnych

Władze diecezjalne zareagowały w sposób wyważony, łagodząc postawy wiernych. Był to zarówno wynik obaw przed represjami ze strony rządzących, jak i efekt ostrożnego traktowana wszystkich zjawisk nadzwyczajnych. Biskup, ks. Piotr Kałwa, powołał specjalną komisję do zbadania obrazu. Wzywał do zakończenia pielgrzymek. Wskazał, że zjawiska nie można uznać za cudowne. 15 lipca, na żądanie władz, zamknął drzwi do katedry, które pątnicy wyłamali.