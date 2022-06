Daniel „Twister” Abramowicz, perkusista lubelskiego zespołu Tipsy Train potrzebuje pomocy

Daniel Abramowicz ma za sobą udaną operację usunięcia guza mózgu. Niestety, jak opisuje sam muzyk, badania histopatologiczne nie było już takie optymistyczne.

- Okazało się że walczę z najbardziej wymagającym, nieczysto grającym przeciwnikiem jakim jest glejak wielopostaciowy 4 stopnia. Najgroźniejszy ze wszystkich, który wznawia się w dowolnym miejscu i czasie, co znaczy, że będę już do końca życia żył w strachu przed powrotem na stół operacyjny i utratą życia – czytamy na portalu zrzutka.pl - Teraz czeka mnie chemioterapia i naświetlanie oraz kolejne miesiące w szpitalnym łóżku. Następnie długie tygodnie rehabilitacji, ewentualna nowoczesna nierefundowana nanoterapia co już teraz stanowczo przekracza możliwości finansowe całej mojej rodziny.