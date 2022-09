Drzewko za makulaturę. Spotkajmy się w sobotę, 24 września! Kurier Lubelski

Już w tę sobotę powraca kultowa akcja Kuriera Lubelskiego! Drzewko za makulaturę to doskonała okazja, żeby pozbyć się starych, niepotrzebnych papierów, kartonów, książek i gazet, a w zamian za nie dostać od jednej do nawet 7 sadzonek drzew. Czekamy na Was w sobotę, w godzinach 9-14 na parkingu zewnętrznym E.Leclerc Centrum Handlowym Tomasza Zana w Lublinie. Warto się spieszyć, liczba sadzonek jest ograniczona!