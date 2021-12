Felieton redaktora naczelnego. Czy to jeszcze naiwność?

W celu uwiarygodnienia fałszywych kont, na zdjęciach profilowych umieszczano fotografie fikcyjnych twarzy, wygenerowane za pomocą technologii „deepfake”. 41 kont na Facebooku, 4 na Instagramie i pięć grup na Facebooku, które zostały w związku z powyższym usunięte, zdaniem przedstawicieli serwisu społecznościowego powiązane były z białoruskim KGB.

Ale to nie wszystko. Facebook odnalazł także kolejne fałszywe konta, które powstały tym razem w Polsce. Były to konta osób, które udawały migrantów z Bliskiego Wschodu. To 31 kont na samym Facebooku, cztery na Instagramie i cztery grupy utworzone na Facebooku. Za pośrednictwem tych narzędzi, ktoś (nie podano kto za tym stoi) przekonywał migrantów, by nie wyjeżdżali do Unii Europejskiej kierunkiem białoruskim.

Ujawniony przez amerykański serwis społecznościowy proceder, potwierdza jedynie fakt, że na wschodniej granicy Unii Europejskiej mamy do czynienia z akcją operacyjną białoruskich służb. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, że granica polsko-białoruska jest dziś obiektem regularnego ataku, do którego - niestety, reżim Łukaszenki wykorzystuje żywe tarcze. I trzeba mieć tę perspektywę wciąż przed oczami, gdy czytamy kolejne ckliwe „reportaże”, w których tzw. aktywiści przekonują opinię publiczną w Polsce, że w lasach przy granicy z Białorusią bieleją kości poobgryzanych przez zwierzęta cudzoziemców i winę za to ponosimy my wszyscy, a szczególnie rząd.