Gmina Chełm. Mieszkańcy nie chcą zmiany granic. Swój sprzeciw wyrazili w konsultacjach społecznych

Z konsultacji zadowolona jest również Katarzyna Lewandowska mieszkanka gminy Chełm, jedna z uczestniczek protestu.

- Biorąc pod uwagę, że konsultacje w naszej gminie trwały tylko 3 dni to i tak wynik jest dobry. Mieszkańcy podczas konsultacji zdecydowanie opowiedzieli się przeciw zmianom granic gminy i to jest najważniejsze. Część mieszkańców nie wzięła w nich udziału ponieważ sądzili, że po zawarciu porozumienia i tak to nic nie zmieni - mówi Katarzyna Lewandowska.