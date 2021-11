Groźny wypadek w Poniatowej. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem

Do wypadku doszło w poniedziałek (29.11) ok. godz. 14.30 w Poniatowej (pow. opolski). Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący samochodem osobowym marki Audi 37-latek podczas wykonywania skrętu w lewo nie zachował dostatecznej ostrożności i doprowadził do zderzenia z motocyklem marki Yamaha.