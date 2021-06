Jezdnia na wiadukcie Poniatowskiego pełna dziur. Ale ma się to zmienić. I to naprawdę szybko Artur Jurkowski

Łukasz Kaczanowski/Archiwum

Jezdnia na wiadukcie Poniatowskiego ma być wyremontowana. To jedna z najbardziej dziurawych dróg w Lublinie. Inwestycja zostanie włączona do projektu przebudowy Racławickich, Lipowej i Poniatowskiego. A to oznacza, że po jezdni równej jak stół kierowcy pojadą najpóźniej na początku sierpnia.