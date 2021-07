Kiedy w polskim kinie królował jazz – niezwykła reminiscencja na otwarcie Lublin Jazz Festiwal

Not For Sale jakoś średnio pasuje na nazwę zespołu, skąd taka nazwa?

Not For Sale to projekt, który traktuję jako przedsięwzięcie muzyczne inne niż zespół, bo zaprosiłem do niego muzyków żeby zrealizować wymyśloną przez siebie ideę. Co do samej nazwy, to jest ona ludziom dobrze znana – raczej nie z muzyki – ale w mojej głowie pojawiła się dlatego, ponieważ uznałem, że stworzona muzyka jest bezcenna, i choć można kupić bilet na koncert i płytę, to w pewnym sensie nie jest na sprzedaż. Oczywiście płyta będzie do kupienia podczas naszego koncertu na Lublin Jazz Festiwal (śmiech).

Gdyby zechciał Pan przedstawić muzyków, którzy partycypują w projekcie Not For Sale.

Zaprosiłem muzyków, których już znałem z mojego wcześniejszego projektu Gryko Sensual Band, czyli saksofonistę Krzysztofa Pachlę i kontrabasistę Michała Kowalczyka. Sprawdzili się wówczas i uznałem, że będą właściwymi ogniwami w projekcie Not For Sale. Dołączył do nas jeszcze perkusista Maciej Dziedzic.