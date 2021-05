Kolejne próby wyłudzenia pieniędzy od seniorów metodą „na policjanta”. W centrum Lublina grasują oszuści KS

Archiwum

Przebiegłość oszustów, którzy starają się wyłudzić pieniądze metodą „na policjanta”, nie zna granic. 27 maja w centrum Lublina doszło do kolejnych prób oszustwa. - Para złodziei (kobieta i mężczyzna) pukali dzisiaj do mieszkań w centrum miasta i wypytywali osoby starsze o posiadane pieniądze. Prosili o przekazanie tych pieniędzy pod pretekstem prowadzonej akcji – pisze w liście do naszej redakcji Czytelnik.