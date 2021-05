Kompleks rekreacyjny Słoneczny Wrotków ma ruszyć w czerwcu. Kiedy dokładnie: na początku czy pod koniec? Karty rozdaje pogoda

– W 100 procentach jesteśmy zależni od pogody. Jeśli już na początku czerwca będą wysokie temperatury, będzie piękne słońce, to Słoneczny Wrotków rozpocznie wtedy tegoroczny sezon – mówi Bednarczyk.

Czy tak się stanie? Spółka zastrzega, że nie zależy to od niej.

159 tys. zł – tyle ma zapłacić MOSiR „Bystrzyca” ratownikom, którzy będą dbać o bezpieczeństwo kąpiących się na Słonecznym Wrotkowie. Spółka rozstrzygnęła właśnie przetarg. Ratownicy mają być gotowi do rozpoczęcia pracy od 5 czerwca. To już za dziesięć dni. – Jesteśmy przygotowani, aby ośrodek zainaugurował swoją działalność w pierwszy weekend czerwca, czyli od 5 czerwca – zapewnia Miłosz Bednarczyk, rzecznik prasowy MOSiR „Bystrzyca”.

Jeśli Słoneczny Wrotków zainauguruje działalność na początku czerwca, to przez pierwsze tygodnie ośrodek ma być czynny tylko w weekendy. – Podobnie jak w poprzednich sezonach. Pełną parą ośrodek ruszy dopiero od wakacji, wówczas z urządzeń będzie można korzystać codziennie – pod warunkiem, że aura na to pozwoli – zapowiada Bednarczyk.

Kompleks składa się z 5 basenów rekreacyjnych o różnej wielkości. Znajduje się tam 100-metrowa zjeżdżalnia ,,anakonda”, trójtorowa zjeżdżalnia rodzinna, zjeżdżalnia ,,cebula”. Ponadto wodny plac zabaw, boisko do siatkówki, wyspa piratów - plac zabaw dla dzieci.

- Cennik za korzystanie z ośrodka pozostanie bez zmian – podkreśla Bednarczyk. To oznacza, że dorośli zapłacą 21 zł, bilet dla uczniów (dla tych, którzy nie przekroczyli 18 lat i okażą legitymację szkolną) to 14 zł, dzieci w wieku 4-7 lat - 7 zł a najmłodsi, czyli dzieci poniżej trzeciego roku życia, wejdą za darmo.

Słoneczny Wrotków ma być czynny do końca wakacji.

Eko Piknik zacznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 15. - Akcji będzie towarzyszył specjalny konkurs. Żeby wziąć w nim udział, należy nagrać krótki filmik (do 45 sekund) lub zrobić zdjęcie najlepiej pokazujące, „jak dbasz o środowisko” – informuje Bednarczyk. MOSiR na zgłoszenia czeka do 1 czerwca. Wśród nagród są czytniki e-booków, hulajnoga czy możliwość korzystania przez weekend z elektrycznego samochodu renault Zoe.