Klony, buki, lipy, platany na inaugurację akcji sadzenia 1000 drzew w Lublinie. Gdzie pojawią się rośliny?

Nasadzenia drzew zaplanowano w 25 dzielnicach Lublina. Ma pojawić się ok. 1000 roślin. To realizacja projektu „Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - Drzewa dla każdej dzielnicy”, który zostanie sfinansowany z budżetu obywatelskiego. Do wydania jest ok. miliona złotych. W najbliższy weekend rusza pilotaż programu.

- Pierwszym efektem realizacji projektu w terenie będzie symboliczne posadzenie wspólnie z mieszkańcami pierwszych drzew w każdej z 25 dzielnic (po jednym drzewie w każdej dzielnicy) – informuje Izolda Boguta z biura prasowego ratusza. I wylicza o jakie drzewa chodzi: - Będą to klony, lipy, buki i platany. Sadzenie będzie wykonywane sukcesywnie, a prace rozpoczną się w najbliższy weekend.

W najbliższy piątek (28 maja) sadzenie zaplanowano w trzech dzielnicach. To Głusk - ul. Sieciecha, przy placu zabaw (godz. 10.30), Kalinowszczyzna - róg ul. Towarowej i Kalinowszczyzna (godz. 12.30), Abramowice - skrzyżowanie ul. Abramowickiej i Powojowej (godz. 15). Dzień później (sobota, 29 maja) akcja zostanie przeprowadzona w czterech kolejnych dzielnicach: Bronowice - róg ul. Łęczyńskiej i Fabrycznej (godz. 9), Dziesiąta - róg ul. Herberta i Świętochowskiego (godz. 11), Felin - ul. Doświadczalna, pętla autobusowa (godz. 13), Wrotków - róg ul. Zalewskiego i Nałkowskich (godz. 15).