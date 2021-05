Końskowola: Starszą kobietę na pasach potrąciła ciężarówka. Śmigłowiec zabrał ją do Lublina

NOWE Jak wybrać krem z filtrem UV? Co jest lepsze: filtr mineralny czy chemiczny? SPF 50 czy SPF 30? Jak stosować ochronne kosmetyki do opalania?

Kosmetyki z filtrem UV warto stosować już wiosną, ponieważ pomagają zapobiegać szkodliwym zmianom w skórze, a dzięki temu ograniczać procesy jej starzenia się i powstawania zmian nowotworowych. Zmniejszają też zagrożenie poparzeniem słonecznym, które w szczególności sprzyja rozwojowi raka. Wyjaśniamy, co to jest współczynnik SPF, PPD i IPD, jak działają filtry chemiczne i mineralne oraz które ze stosowanych składników mogą być szkodliwe, a które uznano za bezpieczne. Podpowiadamy, jak wybrać preparat ochronny i jak używać kremów i balsamów przeciwsłonecznych, by były naprawdę skuteczne.