Krasnystaw. Zakończono budowę przystani kajakowej przy rzece Wieprz. Zobacz zdjęcia

Przystań została wybudowana w centrum miasta przy ulicy Zaułek Nadrzeczny, z lokalizacją w zatoce rzeki Wieprz pomiędzy ulicami Mostową i Gawryłowa. Prace budowlane, w tym zagospodarowanie terenu w pasie rzeki, prowadzone były od lutego do sierpnia tego roku. W ramach inwestycji powstała zatoka z miejscem do wodowania i wyciągania kajaków, slipem dla łodzi ze schodami zejściowymi do wody. Brzeg zatoki został zabezpieczony murem oporowym z gabionów. Powierzchnia przystani wynosi 95 m², a długość zatoki to 63 m.

Nowo wybudowana przystań stanowi I etap zagospodarowania terenu położonego w rejonie ulicy Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie.