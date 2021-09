Lublin. Będzie jaśniej? Znowu problem z projektem oświetlenia ponad 800 metrów ulic na Hajdowie – Zadębiu

Miasto ma teraz dwie drogi do wyboru. Może unieważnić przetarg i ogłosić nowy licząc na to, że oferenci obniżą ceny. Drugą opcją jest dołożenie brakujących ponad 40 tys. zł co umożliwiłoby rozstrzygnięcie postępowania.

Zlecenie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie budowę samego oświetlenia. Latarnie mają stanąć przy ok. 160 metrowej długości odcinku ul. Hajdowskiej od ul. Zadębie w stronę ul. Turystycznej, kolejne fragmenty do oświetlenia to część ul. Zadębie (170 m) od posesji Zadębie 88 w stronę ul. Kasprowicza oraz ul. Jarmarcznej (490 m) od ul. Kasprowicza do posesji Jarmarczna 51.