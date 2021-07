Lublin: Kierowca autobusu utrudniał niepełnosprawnemu opuszczenie pojazdu? „Nie powinien przewozić nawet kur, nie wspominając o ludziach”

Do zdarzenia miało dojść w sobotę (24 lipca) po południu, na przystanku przy placu Litewskim w Lublinie. Nasz Czytelnik, pan Jacek porusza się przy pomocy kul ortopedycznych, a tego dnia podróżował z 3-letnim dzieckiem w wózku. Jak wskazuje, kiedy chciał wysiąść z autobusu, kierowca miał celowo utrudniać mu opuszczenie pojazdu.

- Nie opuścił podestu i przytrzasnął mnie w drzwiach – opisuje pan Jacek. - Po zwróceniu uwagi aby patrzył w lusterka, ponownie, celowo usiłował zamknąć drzwi przytrzaskując mnie, kiedy byłem częściowo za pojazdem, a moje dziecko w autobusie. Już nawet nie wymagałem żeby opuścił platformę do zjazdu wózków, ale to, co zrobił to było już dla mnie i mojego dziecka narażenie na utratę zdrowia - relacjonuje nasz Czytelnik.