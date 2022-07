Lublin. Nie chcą odpaść z wyścigu o pieniądze z budżetu obywatelskiego. Złożyli odwołania. Które projekty na liście? Artur Jurkowski

Archiwum/zdjęcie ilustracyjne

Przedłużenie sezonu lodowiska Icemania, asfaltowa zamiast żwirowej aleja w Ogrodzie Saskim, nasadzenia drzewa przy ul. Cyruliczej - to pomysły, które walczą o powrót do gry o pieniądze z budżetu obywatelskiego. Złożyły odwołania od negatywnej dla nich decyzji urzędników. Na liście jest łącznie 11 takich projektów. W puli do rozdania będzie ponad 14 mln zł.