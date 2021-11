Lublin. Ostatnie chwile miejskiego biurowca przy ul. Leszczyńskiego. Wydano decyzję o jego rozbiórce Artur Jurkowski

Łukasz Kaczanowski/archiwum

Można burzyć – miasto wydało decyzję umożliwiającą rozbiórkę swojego biurowca przy ul. Leszczyńskiego. To konieczne, aby w tym miejscu mogła stanąć nowa siedziba dla urzędników. Koszt inwestycji to ok. 84 mln zł