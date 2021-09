Miał być Gilas, a jest Gitas. Na nagrobku lubelskiego bohatera od lat jest błąd

Jan Gilas był woźnym magistratu. 9 września 1939 r. w czasie bombardowaniu Lublina przebywał w gmachu ratusza. Budynek był już częściowo zniszczony. Jedna z niemieckich bomb spadła do wnętrza, ale nie wybuchła. Gilas wyniósł ważącą ponad 50 kg bombę na zewnątrz. Prawdopodobnie z wysiłku i stresu doznał rozległego zawału serca. Zmarł tuż po jej wyniesieniu na chodnik przed ratuszem. Zdjęcie martwego Jana Gilasa, który trzyma w rękach niewybuch, wykonał prawdopodobnie Ludwik Hartwig.

- Miasto co roku wspomina pana Gilasa, nadaje mu ulice (i słusznie). Szkoda jednak, że od kilku lat, mimo wielu maili i próśb, nikt nie jest w stanie zamontować prawidłowej tablicy na jego grobie i ciągle widnieje tam „Gitas”. W lipcu 2019 roku napisałem do Zdzisława Niedbały z Urzędu Miasta Lublin. Odpisała do mnie pani Katarzyna Chałabis, że przekazała sprawę do dyrektora Artura Jaśkowskiego (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa z lubelskiego urzędu wojewódzkiego). Od tamtej pory nic się nie zmieniło, ani nie otrzymałem już więcej żadnych informacji - mówi nasz Czytelnik, Piotr.