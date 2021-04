Miasto Lublin głębiej sięga do portfela. Skorzystają na tym miłośnicy jednośladów oraz pasażerowie komunikacji miejskiej

Miastu do rozstrzygnięcia przetargu na obsługi LRM brakowało ok. 2 mln zł. Ratusz na funkcjonowanie systemu w ciągu najbliższych dwóch lat przeznaczył pierwotnie 5,5 mln zł. Jedyny zainteresowany kontraktem – firma Nextbike – chce za to 7,5 mln zł. To już drugi przetarg na „rower miejski”. W pierwszym nie było chętnych do świadczenie tej usługi.

- Wstydem jest, że do tej pory nie działa miejski rower w Lublinie. Nie dopracowaliście procedur – wytyka Eugeniusz Bielak, radny PiS.

W budżecie Lublina na 2021 r. ratusz zwiększył o 700 tys. zł pulę środków na Lubelski Rower Miejski. Pozostałe 1,3 mln zł zostało natomiast ujęte - w Wieloletniej Prognozie Finansowej – do wydania w 2022 r.