Na Felinie chcą świateł na skrzyżowaniu. „Jeszcze nikt nie zginął, ale jest to kwestia czasu” – ostrzega nasz Czytelnik

Felin to jedna z najdynamiczniej rozbudowujących się dzielnic Lublina. Nowe bloki powstają głównie po prawej - jadąc od centrum - stronie ul. Franczaka „Lalka”. Cały ruch obsługujący nowe osiedla odbywa się przez skrzyżowanie Franczaka „Lalka”, Kazimierza Jagiellończyka i gen. Skalskiego. Korzystają z niego też mieszkańcy „starego” Felina.

– Po stronie generała Stanisława Skalskiego powstają ciągle nowe inwestycje, nowe bloki, ale jest jeden problem, bo mieszkańcy tych nowych bloków muszą chodzić do najbliższych sklepów po stronie Kazimierza Jagiellończyka. Ponadto jest to jedyna droga, by wyjechać z tego skupiska bloków. Bloki w większości będą oddane do użytku w ciągu najbliższych trzech lat – opisuje nasz Czytelnik.

I dodaje, że zasiedlenie nowych mieszkań spowoduje gwałtowny wzrost natężenia ruchu samochodów, co doprowadzi do zakorkowania skrzyżowania, bo nie ma na nim sygnalizacji świetlnej. – Ludzie w Polsce obecnie bez sygnalizacji nie potrafią funkcjonować – przekonuje nasz Czytelnik. I kontynuuje: – Jeszcze nikt tu nie zginął, ale jest to kwestia czasu, ponieważ osiedle rozrasta się w ekstremalnym tempie, pełno dzieci tamtędy biega.