OSM im. Lipińskiego zorganizowała lekcje stacjonarnie. Rodzice: „Nie wyobrażam sobie, że mamy latać z dziećmi po całym mieście”

Rodzice przed rozpoczęciem roku szkolnego wiedzieli o tym, że zajęcia stacjonarne odbędą się na Politechnice Lubelskiej. Dyrektorka Anna Mazur zwróciła się do uczelni z prośbą o udostępnienie sal dla uczniów. Pod koniec zeszłego tygodnia pojawiły się jednak informacje o odbywaniu zajęć także w budynkach innych instytucji - m.in. Filharmonii Lubelskiej i UMCS-u.

– Rzeczywiście komunikacja jest słaba. Szkoła się stara, zakładka z informacjami dla rodziców jest względnie uzupełniona, ale nie miałam łatwości, żeby to znaleźć – tłumaczy Elżbieta Pawlak-Hejno, mama czwartoklasistki Zosi.

Znowu w piątek po południu

Lekcje nie odbywają się w budynku OSM, ponieważ nadal trwa w nim remont. O tym również rodzice dowiedzieli się z internetu w piątek po południu, w weekend przed rozpoczęciem roku szkolnego.

– Informacja, że uczniowie nie będą mogli korzystać z budynku, spadła na nas niespodziewanie. Chcieliśmy w tym czasie korzystać z metody już nam znanej, czyli edukacji zdalnej, ale to wzbudziło protest rodziców – tłumaczy dyrektorka Anna Mazur. – Rozumiem rodziców, rozumiem zmęczenie taką formą nauki, ale wydawało nam się, że łatwiej będzie się poświęcić jeszcze na te dwa tygodnie zdalnego kształcenia, niż rozwozić dzieci po salach zastępczych w różnych częściach miasta, ale to oni wybrali formę stacjonarną.

Przed poniedziałkowymi zajęciami na stronie szkoły pojawił się komunikat, że za dostarczenie dziecka do innego budynku nie odpowiadają nauczyciele, tylko rodzice. Muszą podpisać oświadczenie, w którym deklarują, czy uczniowie dotrą na zajęcia i wrócą z nich samodzielnie czy pod opieką rodziców.