Pawilon wystawowy Domu Chemika w Puławach bez ochrony konserwatorskiej. Bo został już prawie rozebrany Aleksandra Dunajska-Minkiewicz

Łukasz Kaczanowski/archiwum

Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków pawilonu wystawowego wchodzącego w skład zespołu Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Główne uzasadnienie – budynek został już w dużej części rozebrany. Stowarzyszenie Puławianie, które wnioskowało o ochronę budynku, zapowiada, że będzie dążyło do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych tej sytuacji.