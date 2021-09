Pierwsza Dama przyjechała do Wierzbicy. Wzięła udział w otwarciu nowoczesnego, gminnego przedszkola i żłobka. Zobacz zdjęcia

– Bardzo cieszę się, że mogłam wraz z Państwem dokonać tego symbolicznego otwarcia gminnego przedszkola i samorządowego żłobka w Wierzbicy. Cieszę się ogromnie, ponieważ takie inwestycje to jest dowód na to, że nie tylko wielkie miasta w Polsce się rozwijają, ale również mniejsze miejscowości. Jest to również dowód na to, że nasz kraj staje się coraz bardziej nowoczesny, a przede wszystkim przyjazny dla mieszkańców. A żłobek i przedszkole to są dwie placówki niezwykle ważne, a czasami niezbędne w życiu każdej społeczności. Dlatego bardzo gratuluje, że ten supernowoczesny kompleks tutaj w Wierzbicy powstał. Świadczy to o gospodarności, a przede wszystkim świadczy o niezwykłej trosce o dobro najmłodszych – powiedziała Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda.