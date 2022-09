Pisaliśmy w Kurierze 27.09.1969 r. Wizytacja budowy pomnika na Majdanku

W konferencji uczestniczył również autor projektu pomnika, Wiktor Tolkin. Z przeglądu prac wynikło, że budowa monumentu opóźnia się, a przyczyną jest brak cieśli. Na budowie prowadzi się nietypowe i bardzo skomplikowane szalunki. Podczas konferencji ustalono, że roboty powinny odbywać się na dwie zmiany, albowiem wszelkie opóźnienie prac nie wchodzi w grę. – Budowa pomnika to sprawa nie tylko lubelska, nie tylko polska, a międzynarodowa – mówił Władysław Kozdra. – Jest to sprawa upamiętnienia tych milionów Polaków, którzy w czasie okupacji hitlerowskiej do obozu śmierci na Majdanku i innych obozów zagłady weszli, ale nigdy już stąd nie wyszli - zaznaczał I sekretarz.