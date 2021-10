Ponad 10 tysięcy lublinian już zdecydowało. Pozostali mają czas tylko do niedzieli. Chodzi o to, co zrobić z ponad 12 milionami złotych Artur Jurkowski

Łukasz Kaczanowski/Archiwum

Park, chodnik, akcja „anty-komar” – tylko do niedzieli do północy lublinianie mają czas, aby oddać głos na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Do tej pory zrobiło to ponad 10 tysięcy osób. Można wybierać spośród 154 pomysłów wskazanych przez samych mieszkańców.