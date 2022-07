Powiat chełmski. Trwa ofensywa drogowa. Na remont szosy czekali latami

Fragment o długości ponad 8 km ze względu na duże natężenie ruchu, szczególnie przez samochody ciężarowe, był od lat w złym stanie technicznym. Występowały tam liczne koleiny i nierówności. Dodatkowo, ze względu na zdeformowane pobocza utrudnione było prawidłowe odprowadzania wód opadowych. Już niebawem sytuacja ma się jednak radykalnie poprawić. Trwa bowiem kompleksowa modernizacja tej drogi. Poza nową nawierzchnią, wykonane zostaną nowe pobocza, zjazdy, zatoczki autobusowe, przejścia dla pieszych i chodniki.

- Przez wiele lat każdy mówił, że nie mamy co liczyć na to, że droga którą najszybciej można dojechać z Chełma do Hrubieszowam, czyli nr 844, przejdzie jakikolwiek remont. Niektórzy mieszkańcy już się chyba z tym nawet pogodzili. A tu nagle taka zmiana – minęło 3 lata i mamy ponad 20 km nowej, bezpiecznej drogi, którą możemy komfortowo się przemieszczać – mówi Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź. - Teraz najważniejsze jest to, by jak najszybciej zrobić te brakujące odcinki: z Wołkowianów do Białopola, w Białopolu i od Mojsławic do Janek. Liczę też na to, że niedługo przy tej drodze pojawią się ścieżki rowerowe, które także są potrzebne bo ruch rowerowy przy tej trasie jest bardzo duży – dodaje wójt Niezgoda.