Powiat włodawski: Przemytnicy zatrzymani na gorącym uczynku

Do zdarzenia doszło w czwartek (1 lipca), kiedy to funkcjonariusze Straży Granicznej prowadząc obserwację granicy państwowej, dostrzegli dwie osoby poruszające się w pobliżu rzeki granicznej Bug. Wysłany na miejsce patrol SG, ujawnił i zabezpieczył w kompleksie leśnym położonym blisko granicy państwowej, wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Papierosy spakowane w pakiety i owinięte folią w ilości prawie 80 tys. szt., zostały przemycone z Ukrainy do Polski przez rzekę graniczną Bug i czekały na wywiezienie ich w głąb kraju.