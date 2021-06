Prąd już nie jest na topie. Autobusy stawiają na wodór. Lublin chce być liderem nowej technologii Artur Jurkowski

Łukasz Kaczanowski/archiwum

Ma to być rewolucja technologiczna w komunikacji zbiorowej. Chodzi o autobusy wodorowe. Na ulice Lublina wyjadą pojazdy napędzane „zielonym wodorem”, ze spalania którego będzie powstawała tylko para wodna. Na razie będą to testy, ale miasto już mówi, że jeśli zakończą się sukcesem to postawi na takie pojazdy.