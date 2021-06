Prasówka 18.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lublin: Zamiast warstwy wiążącej ciągle dziura w ziemi. Na Racławickich kolejny poślizg z terminem wykonania robót drogowych ”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Ile trzeba zapłacić za warzywa i owoce w Chełmie? Sprawdziliśmy ceny na bazarze przy Placu Kupieckim - zobacz zdjęcia Bazar przy Placu Kupieckim w Chełmie jak zwykle w piątek tętnił życiem. To miejsca, gdzie chełmianie najchętniej zaopatrują się w świeże owoce i warzywa. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za truskawki, czereśnie, ziemniaki, pomidory, młodą kapustę, czy rzodkiewkę. Ceny są z piątku 18 czerwca – zobaczcie zdjęcia z cenami w naszej galerii.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 1200 euro dla każdego w portfelu? To możliwe już wkrótce! Sprawdź. Kiedy będzie można liczyć na podwyżkę wynagrodzenia? To nie żart! 1200 euro dla każdego może stać się już niebawem faktem. Nad takim rozwiązaniem pracują nad bezwarunkowym dochodem podstawowym. Kiedy będzie można liczyć na podwyżkę wynagrodzenia?

📢 Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje "supergrzyb"? "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców. 📢 Sylwia Włodarczyk - żona nowego zawodnika LUK Politechniki Lublin. Zobacz zdjęcia Lubelscy siatkarze szykują się do debiutanckiego sezonu w PlusLidze. Nowym przyjmującym beniaminka został sprowadzony prosto z włoskiej SerieA Wojciech Włodarczyk. Byłego reprezentanta Polski na co dzień wspiera piękna żona. Sylwia jest modelką o zjawiskowej urodzie. Zobacz jej zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu.

📢 Najbardziej instagramowe miejsca w Lublinie. Tu robi się najwięcej zdjęć na Instagram! Lublin ma wiele malowniczych miejsc. Niektóre są jednak bardziej popularne od innych, zwłaszcza na portalach społecznościowych. Z czego to wynika? Dana lokalizacja musi być modna w danej chwili, aby przebiła się w sieci. Sprawdzamy najczęściej spotykane miejsca w mieście na zdjęciach Instagramerów. To tu użytkownicy Instagrama wracają najczęściej! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przekonaj się. Przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Międzynarodowy Festiwal Renesansu w Lublinie. Przez centrum miasta przeszedł barwny korowód W Lublinie ruszyła czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Renesansu. W ramach wydarzenia w piątek przez centrum miasta przeszedł barwny korowód. Cała impreza potrwa do niedzieli. Co w programie?

📢 Najlepszy pediatra w Puławach? Opinie pacjentów nie kłamią. Poznaj ranking najlepszych specjalistów Zestawienie dziesięciu najlepszych pediatrów w Puławach powstało na podstawie opinii zamieszczonych przez użytkowników na portalu „Znany Lekarz". Poznajcie najlepszych - zdaniem puławian - pediatrów. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 TOP 10 polecanych miejsc na jednodniową wycieczkę po Lubelszczyźnie. Parki, ogrody i rezerwaty przyrody. Zobacz [18.06] Szukasz pomysłu na ciekawą jednodniową wycieczkę po Lubelszczyźnie? Chcesz odpocząć od siedzenia w domu i wybrać się na spacer wśród piękna przyrody? Mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi. Zobacz nasz subiektywny przegląd TOP 10 polecanych miejsc na wycieczkę w województwie lubelskim. Przejdź do galerii. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 TOP 10 miejsc na wycieczkę niedaleko Lublina. Dotrzesz tam w godzinę. Sprawdź [18.06] Marzysz o chwili wytchnienia? Chcesz choć na krótko uciec z miasta? To wcale nie takie trudne. Polecamy Wam 10 miejsc w pobliżu Lublina, do których dotrzesz samochodem w około godzinę. Z pewnością są warte odwiedzenia! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Euro 2020: przylot piłkarzy do Sevilli. Garstka kibiców powitała reprezentację przed hotelem w Hiszpanii [ZDJĘCIA] Wczesnym popołudniem w piątek piłkarze pojawili się w Sevilli, gdzie w sobotę zagrają drugi mecz na Euro 2020. Pod hotelem powitała ich przed hotelem. Wszystko zgodnie z reżimem sanitarnym, który bardzo jest pilnowany przez tutejszą policję i służby.

📢 Groźne zderzenie samochodów na Dziesiątej w Lublinie. Jedno z aut przewróciło się na bok Na skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego i Pawłowa w Lublinie doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. 📢 Kwiat Jabłoni i Krzysztof Zalewski otworzą „Letnie Brzmienia” w Lublinie Przed nami bardzo słoneczny i muzyczny weekend. Synoptycy zapowiadają prawie 30 °C przez trzy dni, a my aż dwa świetne koncerty na świeżym powietrzu. Od piątku w Browarze Perła rozpocznie się impreza „Letnie Brzmienia”.

📢 Lubartów: To miała być jego „ostatnia szansa”. Kolejny wybuch agresji skończył się tragedią Ojciec latami miał znęcać się nad synem. Wyzwiska były na porządku dziennym. - Tym razem zabiję – miał krzyknąć feralnego dnia i ruszył na syna z pięściami. Wtedy Kamil M. chwycił nóż. Proces 32-latka i jego 57-letniej matki ruszył w piątek.

📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy! 📢 Lublin: Afrykańskie upały w weekend. Czy Słoneczny Wrotków będzie otwarty? 29 stopni Celsjusza, słońce – nadchodzący weekend przyniesie nam wręcz afrykańskie upały. Mieszkańcy Lublina będą mogli się schłodzić np. w basenach Słonecznego Wrotkowa. Kompleks rekreacyjny nad Zalewem Zemborzyckim ma być czynny w sobotę i niedzielę. I to z wydłużonymi godzinami otwarcia.

📢 Zamość: Seniorka chciała zainwestować w kryptowaluty. Straciła ponad 70 tys. złotych 74-latka chcąc zarobić, straciła zgromadzone oszczędności. Mieszkanka Zamościa za namową fałszywego doradcy finansowego zainstalowała na telefonie program do zdalnej obsługi urządzenia. Miał on umożliwić jej inwestowanie w kryptowaluty. Jak się później okazało, posłużył oszustom do przejęcia kontroli nad kontem 74-latki i wykonywania operacji na jej rachunku, włącznie z zaciąganiem zobowiązań finansowych. 📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Niedzielna wyprzedaż garażowa wraca na błonia pod Zamkiem w Lublinie W dwie kolejne niedziele czerwca odbędą się kolejne edycje „Wyprzedaży Garażowej”. Akcję organizuje spółka „Podwale” – zarządca Targu pod Zamkiem. 📢 Minął już rok od przesadzenia drzew z centrum Lublina. Nie wszystkie udało się uratować Minął już rok od czasu, gdy przesadzono drzewa z Al. Racławickich i ul. Lipowej. Niektóre z nich się przyjęły, a inne uschły. - Przesadzenie drzew nigdy nie było rozwiązaniem problemu - mówił Jan Kamiński, który rok temu bronił drzew przed wycinką.

📢 Gogglebox. Przed telewizorem: Tacy są na co dzień bohaterowie hitu TTV. Agnieszka Kotońska, Sylwia Bomba i Dominik Abus 18.06.2021 "Gogglebox. Przed telewizorem" to hit telewizji TTV, który od kilku lat gromadzi przed ekranami tysiące widzów, a swoim bohaterom zapewnił popularność. Agnieszka Kotońska, Dominik Abus, Sylwia Bomba, czy Mateusz Borkowski to tylko niektórzy, którym dzięki udziale w "Gogglebox" udało się zyskać rozpoznawalność. Jacy są na co dzień? Podejrzeliśmy ich codzienność, którą dzielą się w swoich mediach społecznościowych. Zobaczcie, co robią bohaterowie programu "Gogglebox", kiedy nie siedzą przed telewizorem!

📢 Niedrogie auto marki Volkswagen z drugiej ręki? Mieszkańcy woj. lubelskiego je uwielbiają! Przegląd ofert do 7 tys. zł Jak pokazują badania, Volkswagen jest najpopularniejszą marką w województwie lubelskim. Według raportu Yanosika 14 proc. pojazdów poruszających się po drogach regionu, to właśnie auta tej marki. Więcej spotkamy ich tylko w woj. pomorskim (20 proc). 📢 Pies zginął w męczarniach w salonie urody w Pyskowicach. Tosia spadła ze stołu i się udusiła. Właściciele są zrozpaczeni Pies zginął straszną śmiercią w salonie urody w Pyskowicach. Właściciele pięknego moskiewskiego psa stróżującego stracili ukochaną suczkę, po tym, jak oddali psa do salonu psiej urody Reksio w Pyskowicach. Suczka miała zostać tylko ostrzyżona i uczesana. Okazało się, że pies zginął w męczarniach. Właściciel salonu psiej urody przywiązał pieska linką do obroży i wyszedł do toalety. Piesek spadł ze stołu i się udusił. To okropna tragedia.

📢 Znaki zodiaku i ich NAŁOGI. Od czego może uzależnić się Panna, do czego słabość ma Koziorożec? Kawa, cukier, internet? [HOROSKOP] 18.06.21 Horoskop mówi wiele na temat tendencji do popadania w nałogi. Nie ma takiego znaku zodiaku, który nie posiadałby słabości: dla jednych to będzie kawa, dla innych cukier, a dla kolejnych - internet. Na co powinien uważać Koziorożec, a na co Panna? Od czego uzależnia się najłatwiej dany znak zodiaku? Sprawdź HOROSKOP.

📢 Nałęczów: Skomplikowane operacje „na podglądzie”. Pomagają pacjentom i uczą lekarzy Ośmiu pacjentów ze skomplikowanymi schorzeniami kardiologicznymi w ciągu dwóch dni zostanie zoperowanych w nałęczowskim szpitalu Ikardia. Zabiegi na żywo mogą obserwować specjaliści na sali konferencyjnej - i nie tylko. 📢 Najpiękniejsze kibicki na Euro 2020. Urocze fanki wspierają swoje ukochane drużyny [zdjęcia] Nie wszystkie krzesełka na stadionach Euro 2020 mogą być już wypełnione, ale mimo to na trybunach nie brakuje tysięcy kibiców. W tym gronie są także piękne fanki, które dopingują swoje reprezentacje. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia najładniejszych kibicek Euro 2020!

📢 Jezdnia na ulicy Herberta w Lublinie dostanie nowy asfalt. Kiedy ruszą prace? Nowy asfalt, więcej miejsc do parkowania, droga dla rowerzystów – duże zmiany czekają ul. Herberta. Przebudowany ma być odcinek od Zemborzyckiej do Dunikowskiego. Efekty prac mieszkańcy powinni odczuć jesienią. 📢 Wielokrotni laureaci konkursów przedmiotowych z lubelskich szkół podstawowych odebrali nagrody i dyplomy W czwartek w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nagrodzono laureatów wielokrotnych konkursów przedmiotowych i tematycznych, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego. Podczas uroczystości zostali uhonorowani również dyrektorzy placówek i nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów i olimpiad. 📢 Spacerem po lubelskich Tatarach. Tutaj czas płynie wolniej! Zobacz zdjęcia Nasza fotoreporterka postanowiła uwiecznić na zdjęciach spacer po lubelskich Tatarach. W tej dzielnicy czas płynie jakby wolniej! Nie brakuje tu zielonych zakątków, jak również m.in. klimatycznych aut! Zobacz zdjęcia.

📢 Dostaną swoje „M” od miasta w nowym bloku przy Składowej. Kto na liście szczęśliwców, a ile rodzin jeszcze czeka w kolejce? Zakończyła się budowa dwóch bloków przy ul. Składowej. Powstały 84 mieszkania. TBS „Nowy Dom” wydał na inwestycje 17 milionów złotych. Jeden z budynków zasiedla miasto.

📢 Poświęcili pomnik Lecha Kaczyńskiego w Opolu Lubelskim. Postawili go przedsiębiorcy W Opolu Lubelskim poświęcono w czwartek pomnik upamiętniający prezydenta Lecha Kaczyńskiego ufundowany przez lokalnych przedsiębiorców. Powstał już w 2019 roku, ale wcześniej uroczystego odsłonięcia nie było – przez koronawirusa. 📢 W Lubelskiem są już grzyby! Nasi Czytelnicy chwalą się pierwszymi zbiorami. Zobacz [17.06] Wielu może zaskoczyć, że już w lasach pojawiły się pierwsze grzyby! Grzybiarze z naszego regionu już chwalą się pięknymi okazami borowików czy kurek. Choć, tak jak zgodnie mówią - na wysyp trzeba jeszcze poczekać. Jednak dla zapalonych grzybiarzy to świetna informacja!

📢 Przygarnij psa z lubelskiego schroniska. Te urocze psiaki z utęsknieniem czekają na nowy dom! Zobacz zdjęcia [17.06] Te psy czekają na to, aby ktoś je przytulił i na dał im bezpieczny dom. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie przy ul. Metalurgicznej apeluje do osób, które mogą ugościć w swoich progach czworonoga. Może weźmiesz któregoś z tych pięknych psiaków? Za opiekę odwdzięczy się przywiązaniem i bezgraniczną miłością. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Przedstawione psy pochodzą ze strony schronisko-zwierzaki.lublin.pl [stan 9.06.2021] 📢 Sawin: Nieudana randka? Poszła do mieszkania z nowo poznanym mężczyzną, a ten ugodził ją nożem Policjanci zatrzymali 63-latka, który zranił nożem 52-letnią kobietę, z którą spożywał alkohol. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Sawin. Pokrzywdzona sama udała się po pomoc.

📢 Masz takie 10 złotych? To sprzyjająca okoliczność, aby być bogatym! Zarobisz gigantyczną fortunę! Musisz sprawdzić jego numer seryjny Czy posiadasz taki banknot 10 zł? Istnieje szansa, że możesz być wielkim szczęściarzem! Papierowy banknot 10 zł, który trzymasz w portfelu, może być wart znacznie więcej, niż wskazuje na to jego nominał. Możesz zdobyć prawdziwą fortunę. Wystarczy to sprawdzić! Tym bardziej, że można to zrobić w bardzo prosty sposób. Jaki konkretnie? Wystarczy zobaczyć, jaki ma numer seryjny. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii poniżej.

📢 Lubartów. Zaatakował, bo chciał pomścić dziewczynę? Pokrzywdzony: - Zaczął mnie dziabać nożem! To za M. - usłyszał 47-letni mieszkaniec Lubartowa. Chwilę później Tomasz G. zadał mu kilka ciosów nożem. Oskarżony 36-latek nie przyznaje się do winy. Odpowiada za usiłowanie zabójstwa.

📢 PZL-Świdnik. Najpierw był śmigłowiec Sokół. - Chcielibyśmy uruchomić w Świdniku pełną produkcję śmigłowców bojowych - prezes Jacek Libucha W czasach największego zapotrzebowania PZL-Świdnik potrafił produkować blisko 200 śmigłowców rocznie - mówi Jacek Libucha, prezes PZL-Świdnik. Zakład obchodzi w 2021 r. 70-lecie istnienia. Poniżej wywiad z szefem PZL-Świdnik. 📢 Małe tatuaże. Zobacz najpiękniejsze, delikatne i dyskretne wzory. Kobiece i nie tylko! Małe tatuaże stają się coraz bardziej popularne. Ich wykonanie jest szybkie i tańsze niż w przypadku większych prac, poza tym nie każdy ma ochotę ozdabiać tatuażem większą część ciała. Mały tatuaż może stanowić gustowną ozdobę i być bardzo dyskretny. Jeśli marzy ci się taka ozdoba, ale nie masz pomysłu, zobacz przygotowaną przez nas galerię wzorów i zainspiruj się! 📢 Kołczew w pow. ryckim: Tragiczny wypadek na gospodarstwie. Krowa zabiła 63-latka To tragicznego zdarzenia doszło w czwartek rano na jednym z gospodarstw w lubelskiej wsi Kłoczew. Podczas sprowadzania bydła z pastwiska zginął 63 - letni mężczyzna.

📢 Motor Lublin buduje kadrę na przyszły sezon. Marcin Michota zostaje w klubie Lubelski klub wietrzy szatnię, by zrobić miejsce dla nowych zawodników. Jednocześnie Motor nie chce się rozstawać z najlepszymi piłkarzami. Nową umowę podpisał Marcin Michota. 📢 Szukasz pracy? Służba celno-skarbowa w woj. lubelskim ma 52 wolne etaty Stabilne zatrudnienie, "trzynastki”, możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby - to oferuje Izba Administracji Skarbowej w Lublinie przyszłym funkcjonariuszom. Do obsadzenia są 52 etaty.

📢 Koronawirus: Wariant Delta - co to takiego? Czy jest niebezpieczny? Jak działają na niego szczepionki? Ostatnio coraz częściej mówi się o Delcie, czyli nowym wariancie koronawirusa. To mutacja indyjska, która, jak twierdzą eksperci, może być bardziej zaraźliwa i powodować większe ryzyko powikłań czy hospitalizacji. Co wiemy o nowym wariancie - czy jest on niebezpieczny? Jak działają na niego szczepionki? Gdzie wykryto obecność nowej mutacji?

📢 Uwaga! TVN: Katowana od urodzenia, 3-letnia Hania nie doczekała pomocy. "Wszyscy zawiedliśmy" Ostatnie godziny życia małej Hani były piekłem. Według prokuratury dziewczynka była brutalnie bita i polewana zimną wodą przez własną matkę i jej partnera. Nadzór nad dysfunkcyjną rodziną pełniły wszystkie, powołane do tego służby, jednak mimo licznych, niepokojących sygnałów nikt nie zdołał zapobiec tragedii. Dlaczego? 📢 Polacy zaginieni za granicą. Wyjechali i zniknęli bez śladu [ZDJĘCIA, NAZWISKA] Setki Polaków zaginęło za granicami naszego kraju. Niektórzy z nich nie dali znaku życia od kilkunastu lat. Mimo to, rodzina i najbliżsi wciąż czekają na jakiś znak. Chcą dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało. 📢 Najważniejsza konstrukcja nad Wisłą? Tak wyglądał most im. Ignacego Mościckiego w Puławach w pierwszej połowie XX wieku Historia jednej z najważniejszych konstrukcji nad Wisłą w kraju do dziś budzi zainteresowanie nie tylko mieszkańców Puław. Most im. Ignacego Mościckiego, który od 1934 roku jest łącznikiem Puław z Górą Puławską był dwukrotnie niszczony w trakcie II wojny światowej. Przejrzeliśmy zbiory archiwalnych zdjęć na stronie www.fotopolska.eu. W galerii znajdziecie archiwalne fotografie tej konstrukcji z pierwszej połowy XX wieku. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lublin: Siostra oddała szpik siostrze. „To moja bohaterka”. Zobacz zdjęcia 17-latka chora na ciężką niedokrwistość aplastyczną wraca do zdrowia dzięki przeszczepowi wykonanemu w SPSK1 w Lublinie. Dawczynią byłą 26-letnia siostra chorej nastolatki, w pełni zgodna. Jednak już niebawem w lubelskiej klinice mają być także wykonywane przeszczepy, kiedy stuprocentowej zgodności między dawcą i biorcą szpiku nie będzie. 📢 Małgorzata - piękna żona obrońcy Motoru Lublin. Zobacz zdjęcia Kto najmocniej trzyma kciuki za piłkarza lubelskiego Motoru, Ariela Wawszczyka? Oczywiście jego piękna żona, Małgorzata. Zobacz jej zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu. 📢 Malowały nitką. Kobiety z Wierzbicy wyczarowały cuda w Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych. Zobacz zdjęcia Nie ma rzeczy, której kobiety z Wierzbicy (pow. chełmski) nie zrobią szydełkiem lub na drutach. Panie po raz kolejny pokazały swoje talenty podczas „Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych 2021”.

📢 Słoneczne popołudnie w Parku Ludowym w Lublinie. Zobacz zdjęcia Na rolkach, na rowerze albo pieszo. Mieszkańcy Lublina chętnie odwiedzają Park Ludowy. To miejsce cieszy się szczególnym zainteresowaniem podczas ciepłych, słonecznych dni. Nie inaczej było w środę. Zobacz zdjęcia z popołudniowego spaceru po Parku Ludowym! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 W Kraśniku obok pomnika znaleziono skrzynkę z urnami. „W środku mogą być ludzkie prochy” Do zaskakującego odkrycia doszło we wtorek (15 czerwca). Podczas przebudowy ronda Żołnierzy Wyklętych w Kraśniku obok pomnika znaleziono tajemniczą skrzynkę, a w niej 14 urn. Możliwe, że w urnach znajdują się ludzkie prochy.

📢 Tragiczny wypadek w powiecie ryckim. 24-letni motocyklista zginął na miejscu Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w powiecie ryckim. 24-latek stracił panowanie nad motocyklem i wywrócił się. Młody mężczyzna zginął na miejscu.

📢 Trwa remont jednej z najważniejszych drogowych arterii w Lublinie. Zobacz, jak kiedyś wyglądały Aleje Racławickie [16.06] Aleje Racławickie, które doczekały się swojej modernizacji i od maja ubiegłego roku zmieniają swoje oblicze, są jedną z najważniejszych drogowych arterii w stolicy województwa lubelskiego. Przejrzeliśmy zbiory archiwalnych zdjęć, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. Najstarsze zdjęcie, które ukazuje fragment tej ulicy zostało wykonane w 1900 roku. Zobacz koniecznie, jak w XX wieku wyglądały Al. Racławickie i kliknij w przycisk „zobacz galerię” przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Zwłoki młodego mężczyzny znalezione nad Wisłą. Zdaniem prokuratury, to zaginiony 23-latek z podlubelskiej Jabłonnej Szokującego odkrycia dokonał rowerzysta, który przejeżdżał w pobliżu. W zaroślach dostrzegł zwłoki. Śledczy ustalili, że to ciało Mateusza K. 23-latek pochodził z województwa lubelskiego, ale na co dzień mieszkał w Warszawie.

📢 Chcesz się zaszczepić? Przy Arenie Lublin zrobisz to bez wysiadania z samochodu Od kilku dni przy Arenie Lublin działa mobilny punkt szczepień. Zainteresowani mogą się zaszczepić jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson, a do tego nie muszą wychodzić z samochodu. 📢 To najlepsze ŚLUBNE MEMY! Internauci nie mają litości i śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 16.06.2021 Ech, małżeństwo. Jedni czekają, aby je zawrzeć przez całe swoje życie, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Lubelskie: Dwulatka wypadła z okna na trzecim piętrze. Mama sprzątała w innym pokoju Do szpitala na diagnostykę i obserwację zostało wczoraj przewiezione dwuletnie dziecko po tym, jak wypadło z okna mieszkania znajdującego się na trzecim piętrze bloku w Poniatowej.

📢 Szumy nad Tanwią. Magiczne wodospady w województwie lubelskim. Zobacz zdjęcia Rezerwat nad Tanwią to jeden z najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych rezerwatów przyrody w województwie lubelskim. Wyróżnia się małymi wodospadami, które można podziwiać wędrując wzdłuż rzeki Tanwi. Rezerwat w przeważającej części jest położony na terenie gminy Susiec. Zobacz, jak magicznie się prezentuje! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Urocze podprowadzające. Piękna część zawodów żużlowych. Dużo zdjęć Pełne uroku podprowadzające są ozdobą każdego meczu żużlowego we wszystkich stadionach w Polsce. Zobacz ich zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając „NASTĘPNE”, strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu. 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Lublin: 26-latek wypadł z dziesiątego piętra. Za wypchnięcie go z okna sąd skazał 25-latka Upadek z dziesiątego piętra skończył się śmiercią 26-latka. Początkowo podejrzewano, że przy ul. Smyczkowej w Lublinie doszło do samobójstwa. Później wyszło na jaw, że mężczyzna przed śmiercią był bity. Ostatnio zapadł wyrok w tej sprawie.

📢 Piękny jubileusz. 100-lecie szkoły specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie. Zobacz zdjęcia Wyjątkowa szkoła dla wyjątkowych uczniów obchodzi swój jubileusz. Dokładnie 100 lat temu w szkole specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie powstała pierwsza klasa dla osób niepełnosprawnych. Od tego czasu nauczyciele z miłością i cierpliwością wychowują kolejne pokolenia. 📢 S19. Pierwszy „lubelski” fragment ekspresówki w kierunku Rzeszowa już otworzony. Chodzi o odcinek od Janowa Lub. do Lasów Janowskich Kierowcy mogą już korzystać z ok. 8-kilometrowej długości odcinka trasy S19 między obwodnicą Janowa Lubelskiego a Lasami Janowskimi. Ruch odbywa się tam jednak z ograniczeniami. Auta nie mogą jeździć na razie szybciej jak 90 kilometrów na godzinę.

📢 Poznaj miasto Radziwiłłów, Kraszewskiego i Okrasy. Tak wyglądała Biała Podlaska na początku XXI wieku. Te zdjęcia trzeba zobaczyć Dla tego miasta Radziwiłłowie są najważniejszym rodem w jego dziejach. Urodził się w nim Karol Okrasa, a Ignacy Kraszewski zdobywał cenną wiedzę. Biała Podlaska może pochwalić się swoją bogatą historią. Przeglądając zbiory archiwalnych zdjęć, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. znaleźliśmy fotografie lotnicze z początku XXI wieku. Te zdjęcia zapierają dech w piersiach! Zobacz koniecznie i kliknij w przycisk „zobacz galerię” przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 S19: Jest pozwolenie na użytkowanie odcinka od obwodnicy Janowa Lubelskiego do Lasów Janowskich. Kiedy wjedziemy na ekspresówkę? Sprawdź Ma prawie 8 kilometrów długości, dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu – trasa S19 między obwodnicą Janowa Lubelskiego a Lasami Janowskimi ma już pozwolenie na użytkowanie. Auta mają tam wjechać w czerwcu. GDDKiA nie precyzuje jednak na razie dokładnego terminu, bo chce otworzyć ten odcinek wraz z obwodnicą Janowa Lubelskiego, a ta ciągle czeka na dopuszczenie do użytkowania.

📢 Kibice na meczu Motor Lublin - Olimpia Grudziądz. Zobacz zdjęcia Na zakończenie sezonu 2020/21 piłkarze drugoligowego Motoru Lublin pokonali na własnym stadionie Olimpię Grudziądz 5:2. Drużynę żółto-biało-niebieskich wspierało z trybun 2200 kibiców. Byłeś na meczu? Znajdź się na zdjęciach! 📢 Tak dawniej odpoczywaliśmy nad wodą w województwie lubelskim. Zobacz archiwalne zdjęcia Tereny nad Wisłą w Kazimierzu Dolnym, jezioro Białe, a może Zalew Zemborzycki? Jedno jest pewne: mieszkańcy województwa lubelskiego od zawsze kochali spędzać czas nad wodą. Przekonajcie się sami! Aby zobaczyć archiwalne zdjęcia, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Te domy w województwie lubelskim kupisz w cenie kawalerki! Sprawdź najlepsze oferty Marzysz o własnym domu z ogrodem w rozsądnej cenie? Te nieruchomości kupisz już w cenie kawalerki! Zobacz najlepsze oferty, zamieszczone przez mieszkańców woj. lubelskiego i znajdź swój wymarzony dom. Aby sprawdzić oferty sprzedaży, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Słoneczna pogoda przyciągnęła setki turystów nad Jezioro Białe. Zobacz zdjęcia W niedzielę, na zakończenie długiego weekendu, zajrzeliśmy do Okuninki nad Jeziorem Białym. W centrum trudno było zaparkować samochód. Miasteczko zaczęło tętnić życiem, chociaż do wakacji jeszcze trzy tygodnie. Otwarte były knajpki i restauracje. Na plaży spotkaliśmy tłumy turystów. Jedni się opalali, inni pływali na rowerach wodnych oraz żaglówkach. Dużo osób po prostu spacerowało. Byli też amatorzy kąpieli w jeziorze. Zobacz zdjęcia w naszej galerii. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Drzewka i krzewy do donicy. Zobacz, co urośnie na balkonie i tarasie Na balkonach i tarasach można sadzić nie tylko kwiaty, ale też drzewka i krzewy. Podpowiadamy, jakie gatunki wybrać i co trzeba im zapewnić, żeby dobrze rosły w donicach.

📢 Piłkarz Górnika Łęczna, Bartłomiej Kalinkowski wziął ślub z piękną Klaudią. Zobacz zdjęcia! Broniący barw Górnika Łęczna Bartłomiej Kalinkowski wszedł w związek małżeński z piękną Klaudią. Zobacz galerię zdjęć żony zawodnika zielono-czarnej drużyny. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu. 📢 Targ staroci wrócił do Lublina. Takie perełki można było kupić. Koniecznie zobaczcie zdjęcia tych niezwykłych przedmiotów! Porcelana, świeczniki, książki... wiele innych drobiazgów można kupić podczas Lubelskiej Giełdy Staroci. W ostatnią niedzielę maja na placu Zamkowym pojawiły się tłumy. Ostatni taki targ był pod koniec lutego. Kupujących i tym razem nie odstraszyła nawet brzydka pogoda i z zainteresowaniem przeglądali towary wystawców. A można było znaleźć prawdziwe cuda. Koniecznie zobaczcie!

📢 Fryzury na wesele 2021. Zobacz najciekawsze upięcia na ślub i wesele. To jest w modzie! Fryzury na wesele największą popularnością cieszą się latem – wtedy sezon ślubny jest w pełni, a upalna pogoda sprawia, że tym chętniej panie decydują się na upięcia weselne. Nie wiesz, co jest teraz w modzie? Brakuje ci pomysłu na fryzurę na wesele w 2021 roku? Zobacz w naszej galerii najciekawsze upięcia na wesele i czerp inspiracje! Większość tych fryzur będzie idealna zarówno dla gości weselnych, jak i dla panien młodych. 📢 Jak wyglądały mieszkania w PRL? Czy ich wystrój wciąż jest modny? Zobacz wyjątkowe zdjęcia Wystrój mieszkań w PRL dla przeciętnego Polaka nie był sprawą najważniejszą. Przede wszystkim ważne było, aby mieć własne cztery kąty. Później dopiero można było martwić się o wyposażenie, którego zakup też nie był taki łatwy. Zobaczcie, jak się mieszkało w latach 60. i 70. Niektórzy współcześni specjaliści od aranżacji wnętrz wciąż się inspirują tamtymi trendami.

📢 Idealny pierwszy samochód istnieje? Jeśli zaczynasz przygodę za kółkiem, sprawdź te modele. To najlepsze auta dla początkującego kierowcy Pierwszy samochód pamięta się zawsze, dlatego warto zadbać o to, by były to dobre wspomnienia. Po stresie związanym z nauką jazdy i zdawaniem egzaminu, odbiór prawa jazdy to pora na własny pierwszy samochód i doskonalenie swoich umiejętności. Jakie auto będzie dobrym wyborem dla świeżo upieczonego kierowcy? Wybraliśmy dla was 15 modeli, sprawdź! 📢 Playa Marina już działa. Zobacz zdjęcia z nowego miejsca nad Zalewem Zemborzyckim Parasolki, leżaki, piaszczysta plaża, hiszpańskie menu oraz wykwintne drinki - m.in. takimi atrakcjami kusi mieszkańców Lublina nowe miejsce na mapie miasta, czyli Playa Marina. Kompleks mogący gościć 500 osób znajduje się przy ulicy Krężnickiej 6 nad Zalewem Zemborzyckim. Wstęp jest wolny.

📢 Życzenia imieninowe dla Elżbiety [8 lipca]. Na imieniny Elżbiety złóż jej życzenia. Wierszyki imieninowe, sms Życzenia imieninowe dla Elżbiety. Dziś obchodzimy popularne imieniny Elżbiety – przypadają one 8 lipca. Imieniny Elżbiety w roku wypadają kilkanaście razy: także w lipcu i listopadzie. Imieniny wymagają odpowiednich życzeń, ale jeśli nie masz na nie pomysłu, sprawdź nasze propozycje. Życzenia imieninowe dla Elżbiety i wierszyki, które przygotowaliśmy, na pewno sprawią jej radość. 📢 Nocne przesadzanie drzew przy Lipowej. „Niefortunna akcja” – przyznaje ratusz 6 drzew do wycinki i 14 do przesadzenia – takie plany ma ratusz na przebudowę ul. Lipowej. Pierwsze podejścia do przesadzania – w nocy z niedzieli na poniedziałek – zakończyły się olbrzymim protestem mieszkańców. – Usuniętych drzew – wyciętych i przesadzonych – będzie dużo mniej niż pierwotnie było zaplanowanych – przekonuje ratusz.

📢 Sennik - wypadające zęby. Co oznaczają sny o wypadających zębach? Sennik: wypadające zęby we śnie kojarzą nam się źle, ale czy słusznie? Sny o zepsutych zębach mogą oznaczać niepowodzenia w życiu, problemy zdrowotne, jak również zaburzać poczucie własnej wartości. Takie sny mogą stanowić również prezentację odczuć na temat twoich dotychczasowych osiągnięć i skłaniać do refleksji na ich temat. Miałeś sen o wypadających zębach? Sprawdź, co to dla ciebie oznacza. 📢 Podziękowania dla nauczyciela i wychowawcy na koniec roku. Te życzenia i wierszyki ich wzruszą! [TEKST podziękowania dla nauczyciela] Podziękowania dla nauczyciela - to doskonały sposób by wyrazić wdzięczność za trud, jaki wychowawcy wkładają w swoją pracę. Nie wiesz, jaki powinien być tekst podziękowania dla nauczyciela? Skorzystaj z naszych podpowiedzi. Poniżej znajdziesz treść podziękowań, a także wierszyki i okolicznościowe rymowanki. Życzenia dla nauczyciela na koniec roku mogą być naprawdę piękne i wzruszające. Sprawdź, jak napisać podziękowanie dla nauczyciela, wychowawcy. Tekst możesz też lekko zmienić do swoich potrzeb.

📢 Jedyna w Polsce rodzina amiszów mieszka pod Janowem Lubelskim Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Nie mają radia i telewizji, ale korzystają z auta i 500 plus. Jak się im żyje niedaleko Janowa Lubelskiego? Zobacz wyjątkowe zdjęcia.

