Promocja czy propaganda? Poseł Krawczyk pyta o akcję szczepień podczas majówki

– Pojechałem w weekend na Plac Zamkowy, żeby sprawdzić jak ta akcja szczepień przebiega. Zobaczyłem kilkusetmetrową kolejkę osób. Ci ludzie stali po kilka godzin w deszczu i chłodzie do kontenera ustawionego na Placu Zamkowym. Dla porównania w hali MOSiR znajduje się w środku przygotowany punkt szczepień powszechnych z dziesięcioma stanowiskami, w ciepłej hali, z setką miejsc do siedzenia – zwraca uwagę Michał Krawczyk, poseł KO, pytając dlaczego szczepionki nie mogły trafić do punktu szczepień w Icemanii. – Nasuwa się jedno stwierdzenie, że dla tego rządu ważniejsza jest propaganda niż szacunek do ludzi, którzy marzli, musieli stać w kolejce i kapał im na głowę deszcz – dodaje poseł.

Przypomina jednocześnie, że obiekt przy Al. Zygmuntowskich jest gotowy do szczepień od minionego czwartku. Jego organizacja kosztowała miasto 120 tys. zł, z czego 5 tys. to dofinansowanie z rządu.