Przed nami wernisaż wystawy Wieża Bab². Przestrzeń Galerii Białej w Centrum Kultury w Lublinie wypełnią dzieła kobiet

Jak to się stało, że już w latach 80. powstała wystawa tworzona przez same kobiety?

- Wtedy kobiety były aktywne, ale nie było ich dużo. Sztuka była zmaskulinizowana, więc wyglądało to zupełnie odwrotnie niż dzisiaj. Mamy więc okazję do zadania pytania: czy sztuka przestała być dla panów ważna tak jak dla kobiet? Dziś zaproszenie do udziału w wystawie tylko kobiet nie jest żadnym wysiłkiem – tłumaczy Nawrot.