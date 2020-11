Restauratorzy zazdroszczą sprzedawcom chryzantem. Chcą pomocy. Natychmiast

Równolegle ze zwolnieniami w przedsiębiorców uderzył gwałtowny spadek przychodów. W niektórych lokalach sięga on 90 proc. Restauratorzy ratują się oferując posiłki na wynos i z dowozem. Jednak dla większości to za mało, żeby utrzymać się na rynku.

- Dziennie zarabiam po 70-150 złotych. Nie stać mnie, żeby zapłacić ZUS za pracowników. Jeśli nie dostaniemy od rządu natychmiastowej pomocy, tak jak to było ze sprzedawcami chryzantem, to będziemy upadać - skarży się jeden z protestujących restauratorów.

Rząd płaci za kwiaty We wtorek ruszyła pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ogrodników i sprzedawców, którzy ponieśli straty w związku z zamknięciem cmentarzy. Wsparcie finansowe będzie udzielane posiadaczom co najmniej: 50 sztuk chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku. Wzór wniosku jest dostępny na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Wnioski zaczęliśmy przyjmować we wtorek - mówi Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor lubelskiego oddziału ARiMR.

Dokumenty z podaną liczbą niesprzedanych kwiatów i miejscem ich przechowywania należy składać do piątku w biurze powiatowym ARiMR. Następnie do wnioskodawców zgłaszać się będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych. Za doniczkę kwiatów sprzedawca otrzyma 20 zł z budżetu państwa, a w przypadku chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę. Pomoc ma zostać wypłacona do końca roku.