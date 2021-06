S19. Jest pozwolenie na użytkowanie odcinka od obwodnicy Janowa Lubelskiego do Lasów Janowskich. Kiedy na ekspresówkę wjadą samochody?

W przypadku obwodnicy trwa jeszcze postępowanie odbiorowe. Ile czasu to jeszcze zajmie? – Zwróciliśmy się do wykonawcy prac o uzupełnienie dokumentacji. Ma na to czas do końca tygodnia – informuje Balwierz.

Jeśli dokumentacja zostanie uzupełniona i kontrola w terenie nie wykaże nieprawidłowości, to pozwolenie na użytkowanie może być wydane pod koniec przyszłego tygodnia.