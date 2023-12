„Skok cywilizacyjny”. Wielomilionowe inwestycje w gminie Trzeszczany

- To co się u nas wydarzyło można uznać za skok cywilizacyjny – podkreśla Paweł Lipski, wójt gminy Trzeszczany. - Przykładem może być budynek Szkoły Podstawowej w Nieledwi. Powstała w 1966 roku i od tego czasu nie było tam praktycznie żadnych remontów. Udało nam się je właśnie wykonać. Do tej placówki uczęszcza obecnie około 100 uczniów. To jednak ważne dla całej społeczności, nie tylko szkolnej.