Strażacy: „Od dawna nie mieliśmy tylu interwencji”. Sierpień dał lublinianom w kość

Działkowcy są zaskoczeni, że skala zniszczeń jest tak duża. - Rzecz w tym, że aby uniknąć kolejnych zalań działek po prostu trzeba kontrolować spust wody z Zalewu Zemborzyckiego. Stało się to wczoraj (we wtorek - red.) i to jednym haustem. To spowodowało zalanie najbliższych terenów - doliny Bystrzycy (najniższy teren w mieście). Gdyby to było kontrolowane i robione stopniowo, to by do tego nie doszło. A tak to zalało 3/4 naszych terenów działkowych, a to jest około 15 ha - mówił Leszek Pietryka, wiceprezes zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kalina”.