Strefa płatnego parkowania na LSM? Ratusz chce, ale większość jest przeciwna

Ale ratusz forsując pomysł SPP w dzielnicy Rury wskazuje na plusy takiego rozwiązania. - Zgodnie z przeprowadzoną wstępną analizą, utworzenie SPP na tym obszarze nie uszczupli liczby miejsc parkingowych, a doprowadzi do uporządkowania już istniejących, ponadto spowoduje zwiększenie rotacji pojazdów, co pozytywnie wpływa na możliwość znalezienia miejsc postojowych - przekonuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza. Zaznacza przy tym, że żadna decyzja w sprawie utworzenia strefy płatnego parkowania w dzielnicy Rury nie zapadła i ewentualne zmiany są traktowane jako przyszłościowe. - W lipcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Dzielnicy Rury, na którym szeroko omawiano organizację ruchu na obszarze tej dzielnicy. W nawiązaniu do tego spotkania zwróciliśmy się do Rady Dzielnicy z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie utworzenia na Rurach SPP, by rozpoznać ten temat. Teraz czekamy na informację zwrotną w tej sprawie i dopiero po otrzymaniu opinii będę podejmowane jakiekolwiek dalsze decyzje – wyjaśnia Justyna Góźdź.

Na taką samą motywację ratusza wskazuje Piotr Breś, szef klubu radnych PiS: - Po raz kolejny, po podwyżkach cen biletów komunikacji miejskiej, podatków od nieruchomości, odpadów komunalnych, ratusz chce głęboko sięgać do kieszeni mieszkańców Lublina – mówi Breś i zaznacza, że jego klub kategorycznie nie zgadza się z tą decyzją i na pewno zagłosuje przeciw takiej uchwale.

Temat utworzenia SPP w dzielnicy Rury wybrzmiał podczas niedawnej konferencji Konfederacji. - Jest plan oficjalny mówiący o tym, by strefa płatnego parkowania została poszerzona o dzielnicę Rury, dzielnicę, w której znajduje się LSM zamieszkany przez kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców – mówił Bartłomiej Pejo zaznaczając, że jego zdaniem jedynym celem przyświecającym władzom Lublina jest opłata, która będzie wpływała do miejskiej kasy.

Informacja zwrotna od Rady Dzielnicy może być jednak nie po myśli ratusza. – To zdecydowanie zły pomysł i próba zasilenia budżetu miasta – mówi przewodniczący Rady Dzielnicy Rury, Dariusz Michałowski i wskazuje do czego może prowadzić rozwiązanie proponowane przez ratusz. – SPP będzie dotyczyła terenów miejskich, a zatem samochody, które tam parkowały znajdą się nagle na terenach należących do spółdzielni.

Michałowski zaznacza, że kwestia SPP będzie przedmiotem rozmów na najbliższym posiedzeniu Rady Dzielnicy Rury (31 sierpnia).

– Chcemy opracować pytania, które pojawiły się podczas rozmów z mieszkańcami, tak by ratusz rozwiał ich obawy i wątpliwości – mówi przewodniczący Rady Dzielnicy Rury.

A mieszkańcy dzielnicy wątpliwości mają wiele. - Mam serdecznie dość tych pomysłów z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na osiedlu LSM w Lublinie. Serio, kto to wymyślił? Już teraz nie ma gdzie zaparkować, a teraz jeszcze mają z tego robić biznes? – mówi Rafał, mieszkaniec bloku przy ul. Wallenroda. - Zamiast wymyślać kolejne opłaty, może w końcu ktoś zrobi coś z tym, żeby było więcej miejsc parkingowych? Albo żeby autobusy jeździły częściej i do późna? – to z kolei opinia Magdy, mieszkającej przy ul. Grażyny.