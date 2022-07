To pierwsza taka operacja na Lubelszczyźnie i jedna z pierwszych w Polsce. Zrobili ją lekarze ze szpitala wojskowego

Nowa metoda nazywa to aterektomia orbitalna i jest odpowiedzią współczesnej medycyny na główną przyczynę zgonów, czyli choroby serca. W tym przypadku mowa o chorobie niedokrwiennej. To schorzenie najczęściej jest wynikiem miażdżycy naczyń wieńcowych: tworzą się wtedy blaszki miażdżycowe zwężające naczynia krwionośne, co ogranicza przepływ krwi do serca, a to z kolei prosta droga do trudności z wejściem choćby na pierwsze piętro – zwykle przeszkadzają w tym duszności albo ból klatki piersiowej. Ostry przebieg choroby może skończyć się zawałem. Żeby temu zapobiec, niezbędna jest angioplastyka, czyli zabieg poszerzenia naczyń krwionośnych. Ale nie zawsze to takie proste.

– Niektóre zmiany nie poddają się standardowym metodom. Dzieje się tak dlatego, że są zbyt twarde, zazwyczaj mają zwapnienia i potrzebujemy bardzo wysokich ciśnień do rozprężenia używanego do zabiegu balona. Ale czasami nawet ciśnienia nie pomagają i wtedy jest to tak zwana zmiana „nieposzerzalna” – tłumaczy dr n med. Grzegorz Sobieszek, kierownik Oddziału Kardiologii i Pracowni Hemodynamicznej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie.