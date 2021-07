Włodawa. W celi były dwie osoby. Jedna zginęła. Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w więzieniu

To miał być kolejny spokojny dzień w Zakładzie Karnym we Włodawie. Funkcjonariusze Służby Więziennej i osadzeni wykonywali rutynowe czynności. Tuż przed godz. 15 dwóch więźniów zostało wyprowadzonych z celi nr 220. Chcieli zadzwonić z aparatu telefonicznego znajdującego się na korytarzu.

Kilka minut później z pomieszczenia wyprowadzono trzeciego osadzonego. Zaprowadzono go do ambulatorium, gdzie miał zaplanowaną wizytę. W pomieszczeniu pozostali tylko Kamil K. i jego kompan. Kilka minut po tym jak mężczyźni zostali sam na sam doszło do tragedii.