Wojewoda lubelski o aktualnej sytuacji epidemicznej: Nie wygląda to dobrze

- Nie wygląda to dobrze. 220 zakażeń w naszym województwie na 1234 w skali kraju. Jest to zdecydowanie najwyższy wskaźnik – podkreślał Lech Sprawka, wojewoda lubelski .

421 – w poniedziałek; 975 – we wtorek; 1234 – w środę. Dynamicznie zmienia się liczba dziennych zakażeń koronawirusem w całym kraju. Niestety, województwo lubelskie od początku tygodnia również zalicza wzrost nowych zachorowań. 29 września w naszym regionie potwierdzono już ponad 200 przypadków.

Będzie więcej łóżek w szpitalach

Z powodu zakażenia koronawirusem aktualnie w szpitalach na terenie województwa lubelskiego przebywa 264 pacjentów. 12 z nich to dzieci, a 19 osób jest podłączonych do respiratora. Choć sytuacja dynamicznie się rozwija, to wojewoda lubelski nie zadeklarował wprowadzenia dodatkowych restrykcji. Ale potwierdził, iż od 1 października zwiększona zostanie liczba dodatkowych łóżek w szpitalach, w których funkcjonuje oddział obserwacyjno-zakaźny. Od nowego miesiąca łączna liczba łóżek wyniesie 433 (w tym łóżka dziecięce).