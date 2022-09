„Wszędzie pustka, ślady zniszczenia”. Zamojski wrzesień 1939 roku

Hołd Pruski i kolegiackie skarby

Wiadomo, że do miasta trafił depozyt ze złotem Banku Polskiego. Był to kruszec o wartości ponad 30 mln zł! 2 września 1939 r. przywieziono z Krakowa do Zamościa także m.in. słynny obraz Jana Matejki „Hołd Pruski”. Umieszczono go w dużej cynkowej i zalutowanej rurze, którą umieszczono w skrzyni. Obraz ukryto w podziemiach kościoła św. Katarzyny. W akcję zaangażowani byli m.in.: Michał Wazowski — ówczesny burmistrz Zamościa, ks. Wacław Staniszewski — rektor kościoła św. Katarzyny oraz muzealnik i inżynier Eugeniusz Tor (obraz transportowano pod jego opieką). Dzieło było ukrywane w Zamościu przez 76 dni, potem wywieziono je w tajemnicy do Krakowa.