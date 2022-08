Zamość. Inwestycja pochłonie 82 mln zł. Roboty idą pełną parą. Trzeba jednak bardzo uważać

„Będzie to skutkowało przeniesieniem ruchu z prawej jezdni na lewą (ruch dalej będzie się tam odbywał w obu kierunkach) na ul. Dzieci Zamojszczyzny na odcinku od skrzyżowania z ul. Janowicką do skrzyżowania z ul. Okrzei i ul. Włościańską” – czytamy w komunikacie zamojskiego UM. „Połączenie dróg ul. Dzieci Zamojszczyzny, ul. Okrzei i ul. Włościańskiej zamieni się w skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Ponadto zmieni się lokalizacja miejsca, w którym ruch w stronę centrum jest przekierowywany z jezdni lewej na prawą na ul. Szczebrzeskiej. To miejsce będzie zlokalizowane w pobliżu skrzyżowania z ul. Strefową”.