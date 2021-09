Zamość. Na razie straszy rudera. Są jednak plany remontowe

Kiepsko wygląda także sąsiednia, jakby z jednej strony rozszarpana kamienica przy ul. Staszica 3. To wszystko stanowi przykry kontrast dla niedawno odrestaurowanego, zabytkowego kościoła franciszkanów. Nie tylko. Ostatnio zagospodarowano także skwer istniejący pomiędzy ową świątynią, a placem po wyburzonej kamienicy. Co dalej? Zburzona kamienica ma zostać odbudowana i to przez prywatnego inwestora. Zapowiadał to na ostatniej sesji Rady Miejskiej (obrady odbyły się 30 sierpnia) Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa.

- Nabywca odbuduje kamienicę. Będzie ona pełniła funkcję użytkowo-mieszkaniową – odpowiedział na pytanie jednego z zamojskich rajców w tej sprawie prezydent.