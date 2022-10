Zamość wyemituje obligacje komunalne. Taką decyzję podjęli miejscowi radni Bogdan Nowak

Na zdjęciu słynne kamienice ormiańskie w Zamościu Bogdan Nowak

Trwało to długo, ale decyzja zapadła. Zamojscy radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 17 mln zł. Stało się to we wtorek (11 października) podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.