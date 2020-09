Czytelnik alarmuje o zniszczeniach i przywłaszczeniu terenu nad jeziorem Łukcze. Gmina odpowiada: Wszystko jest zgodne z prawem

Część terenu znajdująca się pomiędzy działkami a jeziorem Łukcze i obejmująca również jego pas przybrzeżny, jest od kilkunastu lat własnością gminy Ludwin. To obszar, na którym występują zwierzęta i rośliny będące pod ochroną. Można tam spotkać m.in.: bobry, a z roślinności – np.: grążele i grzybienie. Są też trzcinowiska, w których odbywają się lęgi ptaków wodnych, które do tej pory znajdowały tam schronienie. Ale tamtejszy spokój przyrody, jak twierdzi nasz Czytelnik, został w tym roku zachwiany. Ktoś postanowił zaingerować w ten teren i stworzyć tam sobie prywatne miejsce do wypoczynku, a tym samym pozbyć się części roślin.

- Nie może być tak, że ktoś przywłaszcza sobie teren należący do gminy. Tym bardziej, że w pobliżu, przy dawnym ośrodku wypoczynkowym jest zrewitalizowana plaża, miejsca do biwakowania i odpoczynku zrobione przez gminę – mówi nasz Czytelnik, miłośnik przyrody i właściciel jednej z sąsiednich działek nad jeziorem.